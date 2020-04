Everyone Piano to oprogramowanie do nauki gry na pianinie przy użyciu klawiatury komputera. Oferuje również możliwość obsługi zewnętrznego keyboardu MIDI. Tworzone utwory można nagrywać, zapisywać w formacie EOP oraz odtwarzać za pomocą wbudowanego odtwarzacza.

Interfejs programu jest bardzo łatwy do opanowania jak i modyfikacji pod własne preferencje. Wirtualne pianino wspiera półtony jak również synchronizację czy akompaniament. Everyone Piano posłuży także jako idealna pomoc przy nauce notacji nutowej.

Program jest w stanie automatycznie wykryć i załadować źródło VSTi zapisane w postaci biblioteki DLL. Warto wspomnieć o obsłudze systemu Fixed-Do, który w europejskiej nomenklaturze jest powszechnie używany. Zgodnie z jego wytycznymi nuta Do jest równoznaczna z C oraz C#.