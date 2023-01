DJ Mix Pro jest programem służącym do automatycznego mixowania utworów muzycznych. Pozwala na płynne przechodzenie z jednego utworu do drugiego. Program nadaje się do prowadzenia imprez - przyda się wszędzie tam, gdzie muzyka grana jest bez przerwy między poszczególnymi utworami.



Uwaga!

Aby zmienić język na polski wystarczy przejść do zakładki Language i wybrać dany język.