Cubase to ponad 25 lat doświadczeń firmy Steinberg nad rozwojem jednej z najlepszych cyfrowych stacji roboczych. Zaprojektowany dla profesjonalistów, Cubase łączy najlepszą jakość dźwięku, intuicyjną obsługę i ogromny zbiór narzędzi narzędzi audio i MIDI przeznaczonych do nagrywania, edycji, miksowania i komponowania.



Cubase to przede wszystkim nowy mikser w postaci konsoli, wyższa jakość toru audio, całkiem nowe oraz udoskonalone funkcje wraz z dodatkowymi bibliotekami brzmień. Najnowsza wersja wprowadza zintegrowane moduły audio na każdej ścieżce, nowy Chord Track z inteligentnym asystowaniem przy komponowaniu czy funkcję VST Connect SE, która umożliwia nagrywanie przez internet w najlepszej jakości dźwięku.



Kompletnie nowa konsola – mikser (MixConsole) z ulepszonym torem audio - jeszcze efektywniejsze miksowanie, elastyczność pracy, zintegrowane procesory dynamiki oraz EQ. Program zawiera zestaw 8 wyjątkowych wirtualnych instrumentów z ponad 2800 brzmień w tym m.in. HALion Sonic SE, Padshop, Retrologue, LoopMash 2 oraz Groove Agent ONE.



Kompletny pakiet zawiera następujące elementy:

Cubase

Padshop

Retrologue

Eucon Adapter

Drum Loop Expansion 01

Midi Loop Library

Upload Manager

HALionSonic SE

Groove Agent ONE Content

Loopmash Content

Reverence Content