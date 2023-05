Active DJ Studio to funkcjonalne oprogramowanie przeznaczone do miksowania, zarządzania playlistami, a także pozwalające dokonać obróbkę audio-video. Aplikacja posiada czytelny interfejs, dzięki czemu znalezienie potrzebnej opcji nie będzie stanowiło problemu. Obsługiwane są liczne formaty plików multimedialnych takich jak: MP3, MP2, MP4, AAC, WAV, OGG, AIFF, WMA, WMV, ASF, AC3, M4A, FLAC and CDA.

Każdy z utworów może być szybko usunięty z playlisty. Ponadto użytkownik może znaleźć informacje dotyczące wybranego pliku audio, w tym tytuł, autora, rok premiery, gatunek, częstotliwość dźwięku. Za pomocą programu możemy również zmiksować utwory modyfikując tempo, głośność i inne parametry. Active DJ Studio posiada również narzędzia do wizualizacji spektrum dźwiękowego np.: Analizator Spektrum, Oscyloskop.