DeployMaster to proste narzędzie do tworzenia wersji instalacyjnych plików wraz z możliwością ich automatycznego uruchamiania z płyt CD/DVD. Za jego pomocą zbudujemy pakiety 32 oraz 64 bitowe w formie odrębnych jak i łączonych plików gotowych do dalszej dystrybucji.

DeployMaster daje pełną kontrolę nad przebiegiem zarówno instalacji jak i deinstalacji, podczas której nie pozostawiane są żadne ślady w systemie. Istnieje również możliwość tworzenia plików w wersji portable, które nie wymagają praw administratora. Wszystkie biblioteki DLL, kontrolki ActiveX, biblioteki typów oraz czcionki są rejestrowane automatycznie.