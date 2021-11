Quick Any2Ico jest narzędziem do tworzenia ikon z plików graficznych wraz z możliwością modyfikacji formatów. Obsługiwane są pliki o rozszerzeniach PNG, JPEG, BMP. Program pozwala również na wyciąganie ikon z ICO, EXE, OCX, CUR. ANI.

Interfejs aplikacji jest niezwykle prosty w obsłudze. Wystarczy wskazać docelową lokalizację ikony i wydobyć ją wciskając przycisk Extract from exe/dll/ocx resource. Użytkownik musi również określić rozmiar ikony. W tym celu ma do dyspozycji 8 gotowych formatów wielkości od 16x16 do 512x512 pikseli.

Ikony, które są wyciągane z plików graficznych mają wyższą jakość niż te wyodrębnione z plików wykonywalnych.