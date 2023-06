Axialis IconWorkshop to rozbudowane narzędzie przeznaczone do zarządzania ikonami. Umożliwia tworzenia od podstaw oraz importowania ich z różnych zbiorów.



Wbudowana przeglądarka oraz możliwość przeskanowania dysku twardego w poszukiwaniu plików z ikonami, to ułatwienia pozwalające użytkownikowi szybko rozpocząć pracę. Ikony można wczytywać z plików PNG, BMP, PSD do formatu ICO lub, np. zapisywać je w bibliotekach ICL.



Program obsługuje ikony z Windows Vista/7, może wyświetlać ikony stworzone dla komputerów Macintosh i konwertować je do formatu Windows.