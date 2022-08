ZD Soft Screen Recorder to narzędzie do nagrywania sekwencji wideo z ekranu pulpitu. ZD Soft Screen Recorder doskonale sprawdzi się przy tworzeniu demonstracji, wideoporadników czy prezentacji do szkoły lub pracy.

Program ZD Soft SCreen Recorder nagrywa pulpit wraz z dźwiękiem i po zakończeniu przechwytywania, przetwarza plik do odpowiedniego formatu. Aplikacja przechwytuje też zrzuty ekranowe i zapisuje je w formacie BMP, JPG i PNG. Obsługuje system wielu monitorów i umożliwia nagrywanie bez ograniczenia czasowego w systemie plików NTFS.

ZD Soft Screen Recorder podczas przechwytywania sekwencji wideo, może wyświetlać w czasie rzeczywistym prędkość wyświetlanego obrazu w FPS. Oprócz tego, użytkownicy mogą dodawać znaki wodne do utworzonych materiałów wideo.

Uwaga:

W wersji demonstracyjnej pojawiają się znako wodne na nagrywanym materiale.