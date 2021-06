Oprogramowanie do nadawania idealnego streamingu i jednoczesnego transmitowanie go do wielu różnych źródeł.

Streamster jest prosty do uruchomienia. Wystarczy pobrać podstawową wersję za darmo, a następnie jednym kliknięciem rozpocząć transmisję. Konfiguracja jest niezwykle prosta i nie ma potrzeby rejestracji. Pomimo swojej prostoty oferuje liczne funkcje, które pozwalają tworzyć i dostarczać wysokiej jakości treści wideo na żywo.

Streamster ułatwia zarządzanie wieloma strumieniami jednocześnie, dzięki czemu możemy zwiększyć liczbę odbiorców i uzyskać popularność w internecie. Zarządzanie wieloma strumieniami jest łatwe, bez względu na to, ile usług chcemy połączyć w tym samym czasie - i co jest istotne możemy transmitować na dowolne platformy obsługujące RTMP.

Wersja darmowa posiada liczne ograniczenia. Szczegółowe różnice pomiędzy wersjami programu znajdziecie na oficjalnej stronie producenta.