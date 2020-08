My Screen Recorder to program do nagrywania poradników, prezentacji czy tutoriali prosto z pulpitu użytkownika. Oprócz nagrywania wideo aplikacja potrafi również jednocześnie przechwytywać dźwięk z mikrofonu podłączonego do komputera PC.



Program umożliwia zapisanie gotowych filmów do formatu WMV lub AVI. Użytkownik może wskazać jaki obszar ekranu ma być przechwytywany - cały ekran czy wybrane okno. Dodatkowo interfejs programu My Screen Recorder wyposażony został w katalog nagranych filmów oraz podręczny odtwarzacz filmów.



Niestety wersja próbna posiada ograniczenia w postaci napisu na stworzonym filmie.