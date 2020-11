Gecata by Movavi (Movavi Game Recorder) to zaawansowana aplikacja, służąca do nagrywania sekwencji wideo z gier, a także do tworzenia prezentacji i filmów instruktażowych. Program nagrywa w czasie rzeczywistym wszystko to, co się dzieje na ekranie monitora, a utworzony materiał wideo konwertuje do dowolnego formatu np. AVI, MPEG-2, MPEG-4, H.264 AVC, WMV itd.

Wraz z Movavi Game Recorder przetworzymy filmy do formatów obsługiwanych przez urządzenia multimedialne oraz przenośne typu iPod, iPhone czy smartfony z systemem Android. Pliki zapiszemy w jakości od 15 do 60 klatek na sekundę. Każdy film można udostępnić znajomym przesyłając go do najpopularniejszych serwisów internetowych takich jak Vimeo, YouTube czy Facebook.

Movavi Game Recorder sprawdza się doskonale przy tworzeniu popularnych Let`s Play`ów, czyli nagrywania sekwencji wideo z gier komputerowych i dzielenia się nimi w sieci. Warto dodać, że oprogramowanie nie obciąża zasobów systemowych i nie powoduje spadków płynności w czasie przechwytywania obrazu.

Oprogramowanie dostępne jest w 7-dniowej wersji testowej.