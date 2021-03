Bezpłatne i proste w obsłudze oprogramowanie do nagrywania ekranu pulpitu. IObit Screen Recorder oferuje również wbudowany edytor do lekkiej obróbki przechwyconego materiału wideo.

IObit iFun Screen Recorder umożliwia przechwytywanie pełnego ekranu, określonego okna lub dowolnego wybranego fragmentu ekranu. Nagrywa materiały w jakości nawet do 4K oraz co jest bardzo istotne umożliwia przechwytywanie również dźwięiu z mikrofonu lub głośnika - w tym wypadku doskonale posłuży jako narzędzie pomocniczne do wideoprezentacji, wykładów lub konferencji.

W programie zaimplementowano również możliwość dodawania efektów za pomocą myszki - podświetlajać kursor i dodajac animacje do akcji podczas kliknięcia. Możemy wykonywać zrzuty ekranu podczas nagrywania oraz zapisywać wideo do formatu MP4, MOV, MKV, FLV, AVI, TS i GIF.

Wbudowany edytor wideo posłuży nam do lekkiej obróbki materiałow - przycinanie, dzielenie czy wycinanie fragmentów filmów. Ponadto, wszystkie materiały możemy bezpośrednio z poziomu programu udostępniać do takich serwisów jak YouTube, Facebook, Instagram i Twitch.

IObit Screen Recorder nie posiada żadnych ograniczeń ani znaków wodnych. Filmy możemy nagrywać tak długo jak tylko chcemy.