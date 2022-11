Hypertrigger to nietypowy rejestrator wideo, oparty na sztucznej inteligencji, który nagrywa istotne dla gracza momenty z gier komputerowych.

Program został stworzony głównie dla graczy biorących udział w rozgrywkach wieloosobowych lub e-sportowych. Obecnie wspiera tylko wybrane tytuły. Wśród nich znajdziemy takie hity jak Call of Duty Warzone, Rocket League, League of Legends, Among Us czy Destiny 2. Pełną listę obsługiwanych gier, znajdziecie na tej stronie producenta.

Hypertrigger został wyposażony w algorytmy uczenia maszynowego i dzięki temu podczas grania automatycznie nagrywa istotne momenty a następnie udostępnia je znajomym.

Program automatycznie zapisuje klipy oraz posiada przepiękny i przyjazny interfejs graficzny.

Warto zaznaczyć, że program może stanowić doskonałe uzupełnienie dla użytkowników korzystających z oprogramowania OBS Studio.