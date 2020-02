HyperCam to proste w obsłudze narzędzie do przechwytywania wszystkiego co się dzieje na ekranie pulpitu. To ulepszona i zmodyfikowana wersja popularnego programu HyperCam, charakteryzująca się dodatkowymi funkcjami, kompatybilnością z najnowszymi systemami operacyjnymi oraz możliwością przechwytywania i nagrywania połączeń wideo w komunikatorze Skype.

HyperCam potrafi przechwycić wszystko to co się dzieje na pulpicie wraz z dźwiękiem. Każdy plik tworzy i zapisuje w formacie ASF, AVI lub WMV. Aplikacja może być używana do przechwytywania obrazu z filmów czy gier komputerowych, a także do nagrywania wideokonferencji w programach typu Skype.

HyperCam idealnie nadaje się do tworzenia prezentacji, samouczków czy wideoklipów. Posiada stylowy i intuicyjny interfejs, a także wbudowany edytor wideo z wieloma różnymi ustawieniami konfiguracyjnymi. Oprócz tego posiada możliwość wykonywania czynności za pomocą linii poleceń.