Free Screen Video Recorder to bezpłatny program przeznaczony do nagrywania wszystkich czynności wykonywanych na pulpicie systemu operacyjnego. Stanowi doskonałą alternatywę dla konkurencyjnych aplikacji typu CamStudio czy HyperCam. Oferuje wszystkie najważniejsze funkcje wspomagające przy przechwytywaniu obrazu z ekranu komputera.



Użytkownik może wybrać odpowiedni obszar nagrywania wideo z pulpitu - cały ekran, okno aplikacji lub jego dowolny obiekt oraz wybrany fragment z pulpitu. Free Screen Video Recorder to bardzo przydatne narzędzie nie tylko dla zwykłych użytkowników komputera, ale również dla nauczycieli lub studentów. Zawiera wszystko co niezbędne do stworzenia prezentacji szkoleniowych lub demonstracji.



Program umożliwia też wykonywanie zrzutów ekranu z całego ekranu lub z dowolnego jego fragmentu. Charakteryzuje się prostotą w obsłudze oraz szybkością działania, zwłaszcza przy przechwytywaniu całego ekranu monitora. W opcjach aplikacji można ustawić parametry opóźnienia przed uchwyceniem pulpitu, wybrać odpowiedni format obrazów i kodek wideo.



Free Screen Video Recorder obsługuje następujące formaty graficzne: BMP, PNG, JPG, GIF i TGA. Oprócz tego wspiera najpopularniejsze kodeki wideo. Spośród nich warto wymienić format H.264/AVC, Microsoft Video, Lagarith Lossless Codec czy koder-dekoder Intel IYUV.



Uwaga:

Aplikację pobieramy za pomocą specjalnego menadżera plików, stworzonego przez samego producenta oprogramowania.