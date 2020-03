Bandicam to popularna aplikacja do przechwytywania wszystkiego co się dzieje na pulpicie. Za pomocą tego narzędzia możemy też tworzyć zrzuty ekranu oraz nagrywać filmy z uruchomionych gier lub innych aplikacji 3D. Bandicam stanowi godną konkurencję dla najpopularniejszego programu Fraps.



Program podczas nagrywania sekwencji wideo korzysta z biblioteki DirectX i OpenGL oraz potrafi przechwytywać obraz w maksymalnej rozdzielczości 2560x1600. Warto dodać, że Bandicam nagrywa i zapisuje wideo zachowując wysoką jakość kompresji, a także charakteryzuje się szybkością działania podczas przechwytywania obrazu z pulpitu lub gier.



W aplikacji Bandicam znajdziemy mnóstwo przydatnych funkcji, za pomocą których skonfigurujemy dźwięk i odpowiedni format wideo. Bez problemów ustawimy jakość nagrywanego filmu, a także jego dokładną ilość klatek na sekundę, wartość bitrate oraz rozdzielczość. Program obsługuje różne kodeki, w tym między innymi XVID i MPEG.



Bandicam umożliwia też przechwytywanie zrzutów ekranu z pulpitu lub gier takich jak Minecraft czy World of Warcraft. W tym celu ustalamy rozmiar wykonywanego zrzutu ekranu i naciskamy odpowiedni klawisz (domyślnie F11). Oprócz tego użytkownik może wybrać format pliku graficznego, w którym zostanie zapisany przechwycony obraz (BMP, PNG i JPG).



Kolejną zaletą programu jest możliwość mierzenia i kontrolowania wartości FPS podczas grania. Jest to niezbędna funkcja dla osób testujących sprzęt komputerowy. Bandicam posiada również specjalne szablony umożliwiające automatyczne uruchamianie nagranego pliku wideo w takich programach jak Sony Vegas czy PowerPoint, a także przesyłanie ich do najpopularniejszego serwisu YouTube w jakości 720p i 1080p.