FlashBack Pro Recorder to oprogramowanie nagrywające zawartość ekranu i posiadające wszystkie funkcje umożliwiające tworzenie filmów o wysokiej jakości w wielu różnych formatach. Aplikacja pozwala na: nagrywanie komentarza podczas nagrywania zawartości ekranu lub dodanie go później, dodawanie do filmów plików dźwiękowych w formatach MP3 lub WAV, dodawanie pól tekstowych, podpowiedzi oraz obrazów do filmów. Dodatkowo program posiada zaawansowane możliwości redagowania umożliwiają usuwanie pomyłek i obcinanie rozmiaru filmu do wybranego obszaru. FlashBack umożliwia wyeksportowanie nagranych filmów do formatów Flash, AVI, WMV, EXE i PowerPoint.

Uwaga:

W naszej bazie danych znajduje się również darmowa wersja programu Flashback Express.