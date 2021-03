AutoScreenRecorder to narzędzie służące do bieżącego rejestrowania czynności wykonywanych na komputerze, które następnie można zapisać w postaci w postaci pliku video. Aplikacja umożliwia przechwytywanie obrazu z całego pulpitu, bądź też z wybranego na nim obszaru, lub też z określonego okna. Program idealnie nadaje się do tworzenia demonstracji opisujących np. obsługę określonych aplikacji.