Helpinator to narzędzie do tworzenia plików pomocy. Oferuje szeroki zestaw funkcji jak i zgodność z wieloma formatami. Helpinator posiada interfejs podzielony na panele, z poziomu których mamy dostęp do struktury naszego pliku oraz okno główne, gdzie wprowadzamy wszystkie zmiany.

Praca odbywa się z poziomu GUI, bowiem jest to edytor typu WYSIWYG. Do dyspozycji użytkownika oddano zestaw szablonów, które mogą posłużyć jako punkt startowy podczas tworzenia nowego projektu. Wbudowano także narzędzie do wykonywania zrzutów ekranowych jak i do tutoriali, które znacznie wzbogacą nasze pliki pomocy.

Dokumenty zapiszemy w pliku CHM, PDF, RTF, Web help, EPUB jak i z przeznaczeniem pod konkretne programy np. Java, Oracle, HelpGUI, QtHelp, Major Mind.

Oprogramowanie dostępne jest w 14-dniowej wersji testowej.