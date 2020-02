Help&Manual to nowoczesne narzędzie do tworzenia oraz edycji plików pomocy w różnych formatach (m.in. PDF, WinHELP, HTML Help, e-Book), ze wzorowanym na edytorze tekstów interfejsem. Producent wzbogacił swoje oprogramowanie również o możliwość tworzenia zrzutów ekranowych (screen capture), czy dowolnego kształtowania szablonów dokumentów. Dodatkowo zaprojektujemy i wydrukujemy różnego rodzaju instrukcje dla użytkowników. Dlatego cieszy się uznaniem programistów, jako najlepsze tego typu narzędzie, którego wysoka skuteczność zaowocowała wieloma nagrodami.

Zawarty w programie edytor obrazków obsługuje wszystkie główne formaty (BMP, JPG, PNG), a wraz z Screen Capture umożliwia tworzenie zrzutów ekranowych wraz z cieniowaniem, przezroczystością i nieregularnymi kształtami. Utworzone w ten sposób niezwykle realistyczne migawki zadowolą każdego profesjonalistę.

Nowa jakość w tworzeniu dokumentacji Help & Manual sprawia, że tworzenie pomocy to przyjemność. Wszystkie potrzebne narzędzia są teraz w zasięgu ręki, zawarte w jednym programie. Obsługa programu nie wymaga wiedzy technicznej. Zaoszczędzony czas i energię można poświęcić na merytoryczne dopracowanie zawartości. To pozwoli w krótkim czasie stworzyć profesjonalną dokumentację.

Help & Manual umożliwia wyeksportowanie pomocy aż w ośmiu różnych formatach: od standardowej pomocy HTML, przez w pełni sformatowane dokumenty PDF i Word, po XML. Dodatkowo istnieje możliwość zdefiniowania zawartości wyjściowej (build conditions) dla każdego formatu oddzielnie oraz możliwość konfigurowania opcji dla różnych wersji projektu pomocy. Gdyby tego było mało, istnieje możliwość automatyzacji całego procesu generowania pomocy z linii komend.

Help & Manual 6 w wersji Professional potrafi importować oraz eksportować pliki XML. Ta kompleksowa funkcja służy do translacji danych zewnętrznych oraz ułatwia ich import. Co więcej, dzięki wbudowanemu edytorowi XML, tematy oraz wątki mogą być edytowane bezpośrednio w XMLu. Funkcja eksportu/importu aktualnie wspiera schemat H&M XML. W miarę rozwoju możliwości XMLa w programie, wspieranych będzie coraz więcej schematów.

Wśród dostępnych formatów importowanych przez Help & Manual znajdują się m.in.: skompilowane pliki HTML Help, pliki tekstowe i HTML, pliki WinHelp (źródłowe oraz skompilowane), dokumenty Word oraz XML. By zapewnić łatwą migrację użytkownikom programu Robohelp, Help & Manual umożliwia także bezpośredni import projektów z Robohelp X5 (HTML Help).

Edytor WYSIWYG współpracuje z edytorem HTML. Dzięki temu szablony tworzą "ramki", a Help & Manual wstawia gotową treść podczas kompilacji. Obsługa szablonów umożliwia nie tylko pełną konfigurację wyglądu pomocy, ale też dynamiczny eksport stron, za pomocą zmiennych.

Zmiennych można używać praktycznie w całym projekcie pomocy. Dzięki nim można dynamicznie dostosowywać zawartość, czy nawet tworzyć sygnowane wersje pomocy on-line. Podczas eksportu zmienne są zastępowane ich właściwymi wartościami. Oprócz zmiennych predefiniowanych, Help & Manual pozwala tworzyć własne zmienne w dowolnej ilości.

Podczas projektowania pomocy, często zdarza się, że pewne zagadnienia trzeba odłożyć na później, gdyż nie mogą być ukończone w danym momencie. Help & Manual umożliwia wyjątkowo łatwą organizację takich zagadnień! Datowane komentarze służą do wstawiania adnotacji autorskich do tematów. Te komentarze nie są eksportowane.

Ale jak je później odnaleźć?

Każdy skomentowany temat dla ułatwienia, jest automatycznie dodawany do wewnętrznej listy zakładek. Zakładki widoczne są także w spisie treści. W ten sposób nie można zapomnieć o żadnych szczegółach.

Impict jest edytorem kompletnym narzędziem umożliwiającym edycję obrazków w programie Help & Manual. Posiada wiele typowych efektów, często używanych w popularnych i profesjonalnych edytorach graficznych, bardzo przydatnych przy tworzeniu zrzutów ekranowych podczas tworzeniu pomocy on-line.