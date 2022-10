WinAudit to potężne narzędzie przedstawiające dokładne dane na temat zainstalowanego systemu operacyjnego oraz konfiguracji sprzętowej. Co więcej, nie wymaga nawet instalacji na dysku, przez co nie pozostawia najmniejszych śladów w systemie. Istnieje również możliwość uruchomienia bezpośrednio z dowolnego urządzenia przenośnego jak pendrive.

Tuż po uruchomieniu program rozpoczyna wczytywanie kompletnej konfiguracji. Wszelkie informacje przedstawiane są za pomocą bardzo przejrzystego interfejsu, wraz z podziałem na kategorie. WinAudit pokazuje wiele innych danych jak użytkownicy, programy uruchamiające się podczas startu, logi błędów, aktywne sieci, a nawet ustawienia regionalne.

Na tym nie koniec, bowiem dowiemy się także o aktualnie posiadanej wersji BIOS czy programach działających w tle. Narzędzie pozwala również na zapisanie interesujących danych w pliku PDF, HTML lub TXT.