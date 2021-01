Prime95 jest bezpłatnym programem przeznaczonym do testowania stabilności wszystkich podzespołów znajdujących się w komputerze. Za pomocą tego narzędzia dokładnie sprawdzimy, czy w naszym komputerze nie ma wadliwych lub uszkodzonych komponentów. Program z początku miał służyć jedynie do wyliczania kolejnych liczb pierwszych ale okazuje się, że jest również użyteczny do sprawdzenia wytrzymałości i stabilności procesora, pamięci RAM, układu graficznego oraz nawet samego zasilacza.



Program Prime95 dość intensywnie obciąża procesor, a także inne podzespoły. Warto zaznaczyć, że mimo prostego wyglądu potrafi obsłużyć nawet najnowsze technologie, w tym między innymi procesory wielordzeniowe. Aplikacja podobnie jak OCCT Perestroika przeznaczona jest wyłącznie dla bardziej doświadczonych użytkowników, ponieważ można łatwo uszkodzić podzespół lub nawet cały komputer.