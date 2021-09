ParkControl jest narzędziem do kontrolowania parkowania rdzeni procesora. Optymalizuje działanie funkcji w taki sposób, aby osiągnąć maksymalną wydajność i redukcję opóźnień. Parkowanie rdzeni to nic innego jak wyłączanie rdzeni, które nie są aktualnie potrzebne do wykonywania operacji. Ma to na celu przede wszystkim oszczędzenie energii zwłaszcza w komputerach przenośnych.

Użytkownik może samodzielnie skonfigurować momenty, w których będzie dochodziło do wyłączania poszczególnych rdzeni w zależności od wybranego planu zasilania. ParkControl posiada bardzo czytelny interfejs, z poziomu którego prześledzimy m.in. aktualne użycie procesora oraz uzyskamy informacje, które rdzenie zostały zaparkowane.