jest bezpłatnym programem służącym do monitorowania jakości dostępu do Internetu.

Oprogramowanie PRO Speed Test pomoże dokonać prawidłowego pomiaru prędkości internetu - w celu sprawdzenia czy dostawca wywiązuje się z umowy.



Aplikacja jest certyfikowanym mechanizmem monitorowania i umożliwia przeprowadzenie pomiarów certyfikowanych oraz wygenerowanie Raportu z certyfikowanych pomiarów jakości usługi dostępu do Internetu. Raport można wykorzystać m.in. w postępowaniu reklamacyjnym do wykazania stałych i powtarzających się rozbieżności pomiędzy faktycznym wykonaniem usługi dostępu do Internetu, a wskazanymi w umowie wartościami.



Uwaga! Program wymaga założenia bezpłatnego konta użytkownika na stronie producenta. Po zalogowaniu się do konta otrzymamy dostęp do specjalnego tokena (kodu), wymagającego przy uruchomeniu aplikacji.