Memtest86 jest dokładnym, niezależnym oprogramowaniem służącym do testowania pamięci RAM (architektura Intel/AMD x86). Testy bazowe BIOSu są szybkie i może się zdarzyć, że wiele błędów zostanie pominiętych. Dlatego w tej sytuacji warto skorzystać z Memtest86.

Memtest86 to obecnie najpopularniejszy program przeznaczony do testowania i wyszukiwania błędów technicznych pamięci RAM. W porównaniu do jego pierwszych wersji, wprowadzono wiele zmian i nowości. Pojawiły się nowe opcje i tryby testowania. Poprawiono silnik skanujący oraz dodano funkcję One Pass.

Oprogramowanie uruchamiane jest podczas włączania komputera z wcześniej przygotowanej dyskietki startowej, płyty CD lub z dowolnego urządzenia przenośnego za pośrednictwem USB. Wszystkie obrazy programu korzystają teraz z nowego programu rozruchowego Syslinux, opartego na systemie linux. W ten sposób otrzymujemy dostęp do nowych opcji konfiguracyjnych i nie tylko.

W naszej bazie plików można pobrać trzy różne obrazy programu, które następnie trzeba wypalić na płytę CD (ISO), nagrać na dyskietkę lub pendrive USB.