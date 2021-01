Intel Processor Diagnostic Tool to narzędzie przeznaczone do testowania procesorów firmy Intel. Wraz z programem przeprowadzimy szereg testów. Do dyspozycji użytkownika mamy kilka rodzajów diagnostyki: szybka, pełna oraz obciążająca maksymalnie procesor.

Testy umożliwiają analizę wielu parametrów pracy CPU jak jego temperatura robocza, zegar bazowy, pamięć cache, generowanie liczb pierwszych i zmiennoprzecinkowych, instrukcje MMX, SSE, AVX, napięcia, enumeracja kontrolera PCH, grafika zintegrowana.

Podczas wykrycia nieprawidłowości wyświetlany jest stosowny komunikat o błędzie lub też następuje przerwanie testowania. Analiza procesora może trwać długo w zależności od badanych parametrów. Narzędzie jest dobrym sposobem do badania stabilności i wydajności CPU.