HWMonitor to bezpłatne narzędzie przeznaczone do monitorowania i wyświetlania w czasie rzeczywistym pracy wszystkich podzespołów znajdujących się w komputerze. Aplikacja charakteryzuje się wygodnym i czytelnym interfejsem. Dzięki temu odczytywanie różnych parametrów nie powinno sprawiać żadnych kłopotów.



Za pomocą tego niewielkiego oprogramowania odczytamy dokładną temperaturę pracy procesora, płyty głównej, karty graficznej i wszystkich zamontowanych dysków twardych. Oprócz tego, HWMonitor wyświetla napięcia i prędkość obrotową wentylatorów, a także co jest bardzo istotne pokazuje ile prądu (Wat) zużywa w danej chwili procesor.



Uwaga:

Program HWMonitor jest dostępny również w wersji komercyjnej, w której znajdziemy znacznie więcej przydatnych funkcji, pozwalających na zdalne monitorowanie pracy komputera przez TCP/IP