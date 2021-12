HDDExpert to bezpłatne narzędzie do testowania dysków twardych ATA, SATA, SCSI oraz SSD. Korzystając z aplikacji sprawdzimy czy zamontowane nośniki danych nie zawierają żadnych błędów technicznych, a także odczytamy najważniejsze informacje o dyskach twardych – temperatura pracy, pełna nazwa modelu, firmware oraz numer seryjny nośnika.

Oprócz tego, HDDExpert obsługuje technologię S.M.A.R.T (ang. Self-Monitoring, Analysis and Reporting Technology), któa dogłębnie sprawdza, monitoruje i powiadamia o błędach znajdujących się na dysku twardym. Monitoruje m.in.: liczbę cykli start/stop, sumaryczny czas pracy dysku, liczbę błędów transmisji w trybie Ultra-DMA, liczbę błędów operacji i wiele innych elementów. HDDExpert to bardzo przydatne narzędzie do sprawdzania kondycji dysku twardego – od strony technicznej.