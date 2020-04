Nvidia GeForce Experience to zaawansowana aplikacja firmy NVIDIA, służąca do optymalizacji karty graficznej oraz całego komputera pod kątem gier. Podczas optymalizacji komputera, oprogramowanie automatycznie skanuje i wykrywa nowe wersje sterowników NVIDIA, a następnie pobiera je na dysk twardy. Warto dodać, że nowe sterowniki poprawiają wydajność w grach, dodają nowe funkcje i usuwają usterki.

Aplikacja GeForce Experience optymalizuje ustawienia graficzne we wszystkich wspieranych grach w oparciu o konfigurację sprzętową naszego komputera. Firma NVIDIA przeprowadza szczegółowe testy gier dla różnych kombinacji układów procesora graficznego, CPU oraz rozdzielczości monitora i przechowuje informacje w chmurze. GeForce Experience łączy przy użyciu technologii chmury z centrum danych NVIDIA i pobiera zoptymalizowane ustawienia do gry, które są specjalnie dostosowane do komputera gracza.

Korzystając z tego oprogramowania będziemy zawsze na bieżąco z najnowszymi sterownikami NVIDIA. Optymalne ustawienia maksymalizują jakość obrazu zachowując jednocześnie doskonałą wydajność, co gwarantuje najlepsze wrażenia z gry. Wbudowana interaktywna przeglądarka zrzutów ekranowych pozwoli dowiedzieć się więcej na temat każdego ustawienia i płynących z niego korzyści.

NVIDIA wprowadziła również nową usługę ShadowPlay, umożliwiająca płynne nagrywanie sekwencji wideo z gier. Według producenta, program wykorzystuje maksymalnie 10% zasobów systemowych, oferując nagrywanie materiałów do 20 minut. Dzięki wygodnym skrótom klawiszowym możemy zarówno ustawić automatyczne nagrywanie, jak również zacząć od określonej sekundy, zatrzymywać czy wracać do nagranego wcześniej materiału. Filmy kodowane są w H.264, zaś aktualnie do obsługi funkcji ShadowPlay, wymagane jest posiadanie przynajmniej karty GeForce GTX 650. Co ważne, to możliwość nagrywania obrazu w płynnych 60 klatkach na sekundę i maksymalnej rozdzielczości 2500 x 1600.

Uwaga:

Program obsługuje następujące układy GPU: GeForce 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800 i nowsze. Oprócz tego na oficjalnej stronie producenta, znajdziecie listę obsługiwanych gier.