Error Lookup to niewielki program do pozyskiwania informacji o błędach wyświetlanych przez inne aplikacje. Wystarczy podać kod błędu do programu, po czym pojawi się dokładny opis.

Error Lookup obsługuje błędy nie tylko Windows, ale również DirectX, NTSTATUS, WinInet, Menadżer Urządzeń, STOP (BSOD), RAS/VPN, bibliotek IP Helper. W celu aktywacji aplikacji, należy utworzyć plik errorlookup.ini w folderze programu.