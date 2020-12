EXPERTool to darmowe oprogramowanie do monitorowania i podkręcania kart graficznych firmy Gainward opartych o układy NVIDIA GeForce. Dzięki aplikacji w bardzo prosty sposób zmodyfikujemy wartości taktowania rdzenia, pamięci, prędkości obrotów wentylatora, napięć czy temperatury. Dodatkowym ułatwieniem jest możliwość zapisania do 5 profili ustawień pracy karty graficznej.