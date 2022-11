CapFrameX to profesjonalne narzędzie rejestrujące i wyświetlające pomiary wydajności procesora i karty graficznej w komputerze.

To potężne oprogramowanie do przeprowadzania dogłębnej analizy wydajności podzespołu komputerowego. CapFrameX jest przeznaczony nie tylko dla graczy, pasjonatów testowania sprzętu ale również dla pozostałych użytkownikach pracujących w branży IT.

CapFrameX rejestruje i dokładnie wyświetla analizowane i przeprowadzane testy wydajności karty graficznej i procesora. Można go wykorzystać podczas samego grania, który będzie przy użyciu specjalnych nakładek graficznych wyświetlał pomiary i wykresy ilości klatek na sekundę lub inne istotne parametry techniczne.

Największym atutem programu jest przeprowadzanie procesu analizy i późniejszego wyświetlenia wyniku w formie wykresów i innych profesjonalnych odczytów, które z całą pewnością przypadną do gustu największym pasjonatom i testerom sprzętu komputerowego.

Program posiada automatyczne przechwytywanie czyli podczas grania rejestruje wszystko co najważniejsze do późniejszego wykorzystania w procesie analizy i wyświetlania dogłębnych wyników. Po zakończeniu procesu przechwytywania danych podczas grania, możemy przyjrzeć się analizie. Przedstawione zostaną szczegółowe wykresy opisujące wydajność naszej maszyny. Pomogą one nam lepiej określić i przedstawić wyniki testów porównawczych.