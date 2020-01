3DMark to kolejna edycja najpopularniejszego na świecie programu przeznaczony do testowania wydajności sprzętu komputerowego. Za jego pomocą możemy przetestować najważniejsze podzespoły bazowe znajdujące się w komputerze z naciskiem na jego możliwości graficzne.

3DMark pozwala również zmierzyć i sprawdzić wydajność nie tylko samego komputera osobistego czy laptopa, ale również innych urządzeń przenośnych wyposażonych w system iOS lub Android. W przeciwieństwie do poprzednich wersji oprogramowania, użytkownicy otrzymali sześć różnych benchmarków, które przeznaczone są do konkretnego rodzaju sprzętu. 3DMark pozwala przetestować układy graficzne zgodne również z najnowszymi bibliotekami DirectX 12.

Time Spy to nowy tryb oparty na DirectX 12, który służy do testowania najnowszych układów graficznych. Kolejny przydatny tryb to Fire Strike wspierający DirectX 11. Trzeci tryb Cloud Gate przeznaczony jest do testowania notebooków i domowych komputerów osobistych, a czwarty Sky Diver to idealny benchmark dla laptopów oraz komputerów PC ze średniej półki. Oprócz tego do dyspozycji oddano Ice Storm Extreme do testowania najtańszych tabletów i smartfonów, Ice Storm dla urządzeń mobilnych ze średniej półki oraz Ice Storm Unlimited dający porównanie wydajności CPU oraz GPU układów mobilnych.

3DMark dostępny jest w trzech różnych edycjach – Basic Edition (darmowy), Advanced Edition i Professional Edition (komercyjne). 3DMark Basic Edition zawiera wszystkie wyżej wspomniane benchmarki. Pozwala na założenie darmowego konta i dzielenia się wynikami z innymi użytkownikami, a także umożliwia przetestowanie wszystkich urządzeń przenośnych (tabletów, smartfonów) i komputerów PC.

W nowej wersji dodano specjalny tryb Time Spy Extreme do testowania wydajności sprzętu w rozdzielczości 4K.



Program dostępny jest również w wersji dla systemu Android. Znajdziecie ją pod tym adresem.