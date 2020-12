Sticky Password Free to narzędzie do zarządzania hasłami i innymi prywatnymi danymi użytkownika używanych podczas logowania się do niektórych stron internetowych. To szczególnie przydatna aplikacja, która ułatwi pracę na komputerze i w dodatku zabezpieczy dane użytkownika. Sticky Password jest niezbędny gdy posiadamy konta w internetowym banku lub na innych stronach.



Program dostępny jest w wersji darmowej i umożliwia dodanie maksymalnie 15 różnych kont użytkownika. Warto dodać, że program jest dodatkowo chroniony algorytmami szyfrowania i zapewnia bezpieczeństwo przed kradzieżą dodanych haseł i innych danych osobowych. Wszystkie dodane hasła integrują się z przeglądarkami internetowymi i co najważniejsze program rozpoznaje strony na których mamy założone konto. Dzięki czemu można się automatycznie zalogować do strony internetowej z poziomu aplikacji.



W aplikacji Sticky Password znajdziemy wygodny w obsłudze kreator, który poprowadzi nas przez proces importowania i zabezpieczenia dowolnego konta internetowego. W programie znajdziemy też usługę do zarządzania danymi podczas logowania się do programów zainstalowanych na dysku twardym. Hasła można zabezpieczyć następującymi algorytmami szyfrującymi – AES 256 bit, blowfish, twofish, Sapphire II, FROG i Diamond II.