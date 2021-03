to bardzo prosty aczkolwiek bardzo przydatny program do przechowywania wszystkich istotnych danych, niezbędnych do logowania się na stronach internetowych.

Wszystkie dane zabezpieczymy przy użyciu dwóch algorytmów 3DES-CBC lub AES-ECB. Aplikacja umożliwia również wykonywanie kopii zapasowej zaszyfrowanego pliku.

Aby uzyskać dostęp do utworzonej listy z hasłami, należy zalogować się wpisując zapamiętany kod PIN. Należy pamiętać aby podczas tworzenia haseł nie stosować kombinacji znaków hasłach nie można używać następującej kombinacji znaków: #x#, *x* lub @[email protected], ponieważ pojawi się błąd.