pozwoli nam bezpiecznie zarządzać wszystkimi hasłami w jednym miejscu. Oprócz tego może generować nowe hasło do różnych, tworzonych kont użytkownika.

Zarządzanie hasłami jest bardzo proste. Wystarczy po instalacji programu wprowadzić własne hasło zabezpieczające. Natomiast podczas dodawania nowych pozycji - wystarczy wprowadzić nazwę konta, adres URL, hasło i wszelkie uwagi przydatne dla użytkownika.

Paranoid Shield szyfruje dane za pomocą algorytmu AES 256. Jest on używany przez Stany Zjednoczone do szyfrowania dokumentów z maksymalnym stopniem bezpieczeństwa.

Posiada zintegrowany generator haseł , który pozwoli nam stworzyć unikalne i bezpieczne dane uwierzytelniające dla każdej usługi. Wszystkie hasła będą zawsze w trybie offline i tylko my będziemy mieć do nich dostęp poprzez klucz prywatny. W programie znajdziemy zakładki w których posegregowane usługi. Oprócz standardowych haseł i kont możemy również zarządzać notatkami i hasłami do połączenia bezprzewodowego Wi-Fi.