Gpg4win to pakiet narzędzi do szyfrowania danych. Zapewnia ochronę przed nieautoryzowanym dostępem do plików oraz poczty elektronicznej. Pakiet składa się z menadżera certyfikatów Kleopatra, narzędzia do szyfrowania plików GnuPG, klienta pocztowego Claws Mail. Dodatkowo pakiet integruje się z Microsoft Outlook (tylko 2003 i 2007) oraz eksploratorem Windows. Istotą programu jest użycie dwóch kluczy dostępu. Pierwszy jest prywatny, przeznaczony do szyfrowania danych, drugi natomiast otrzymują odbiorcy. Klucze należy przechowywać w bezpiecznym miejscu. By zwiększyć bezpieczeństwo, warto zabezpieczyć je hasłem. Szyfrowanie danych odbywa się za pośrednictwem algorytmu RSA, pakiet dodatkowo generuje sumy kontrolne SHA1, SHA256, MD5. Gpg4win obsługuje standardy OpenGP I S/MIME (X.509) i tworzy certyfikaty o długości 2048 bitów. Korzystanie z pakietu nie należy do najprostszych, dlatego warto też posiadać elementarną wiedzę z zakresu kryptografii oraz zapoznać się z dołączoną dokumentacją.