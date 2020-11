GiliSoft USB Encryption

GiliSoft USB Encryptionto bardzo przydatne i zarazem proste w użyciu narzędzie, pozwalające na zabezpieczenie hasłem dysków USB, pendrive'ów, kart pamięci, itp. Urządzenia te, są bardzo popularne i coraz częściej wykorzystywane do przenoszenia rozmaitych danych, jednak łatwo zgubić taki nośnik, a znajdujące się na nim dane mogą dostać się do niepowołanych osób.

Aby uzyskać dostęp do danych, należy uruchomić program "agent.exe" znajdujący się na nośniku USB. W przypadku, gdy zechcemy usunąć zabezpieczenia, należy kliknąć przycisk: "Uninstall" i podać właściwą nazwę użytkownika oraz hasło. Innowacyjną możliwością, jaką oferuje aplikacja jest podział dysku USB na dwie niezależne od siebie części: publiczną, na której możemy przechowywać swoje normalne dane oraz prywatną, która służy nam jako miejsce do gromadzenia poufnych plików.

Przejrzysty i zarazem intuicyjny interfejs, sprawia że obsługa programu jest bardzo prosta i nie powinni mieć z nią problemu nawet mniej zaawansowani użytkownicy. Program korzysta z algorytmu szyfrowania AES 256.