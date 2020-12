Data Guardian to program szyfrujący pozwalający tworzyć zabezpieczone bazy danych. Szyfruje przy pomocy 448-bitowej metody Blowfish. Narzędzie może być przydatne do tworzenia zakodowanych baz danych zawierających dowolne dane (kontakty, hasła, lista klientów, notatki, itd.). Informacje mogą być oznaczane kolorami, a nawet ikonami. Ponadto istnieje możliwość wstawiania grafiki do rekordów. Producent udostępnia wersje dla Windows, Mac OS X, Palm oraz iPhone.

Uwaga!

Wersja testowa pozwala na 15 dni darmowego korzystania z aplikacji.