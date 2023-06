Cryptainer LE to poręczne rozwiązanie do szyfrowania danych, zarówno pojedynczych plików jak i całych dysków twardych. Do tego celu wykorzystywany jest 448-bitowy algorytm Blowfish cechujący się wysoką skutecznością.

W celu zaszyfrowania plików, Cryptainer LE tworzy swego rodzaju wolumin bądź też wirtualny dysk, który będzie przechowywał nasze poufne dane. Taki dysk jest widoczny tak samo jak inne standardowe partycje, gdzie bez przeszkód możemy przenosić pliki.

Dane zgromadzone w tym miejscu mogą być otwierane, edytowane tylko pod warunkiem, że znamy hasło dostępu. Cryptainter LE zaszyfruje pliki nie tylko na dysku twardym, ale również na pamięci przenośnej jak np. pendrive, karcie SD, płytach CD. Program posiada ponadto możliwość wysyłania zaszyfrowanych wiadomości e-mail, przez co możemy mieć pewność, że treści e-maili nie dostaną się w niepowołane ręce.