pełne pliki CSV

Sprawdzanie Zestawów Liczb

aktualizacje bazy w jednym oknie

3-stopniowy dzienny system aktualizacji (przed 14:20, przed 22:00, po 22:00)

pliki przy aktualizacji są pobierane oddzielną aplikacją

sortuje wylosowane liczby według ilości wylosowań liczby

wyświetla jakie liczby były najczęściej wylosowane

wyświetla ostatnią datę wylosowania Liczby

Lotto Archiwum Plus to prosty program do sortowania liczb z losowań Lotto. Program w nowej wersji 3.x został napisany od nowa, autor skopiował tylko niewielką część funkcji z wersji 2.x.Program do sortowania liczb z losowań - Lotto: Lotto, Lotto Plus, Mini Lotto, Multi Multi, Euro Jackpot, Kaskada (tylko baza wyników , wylosowane kombinacje).Program oferuje wyświetlanie wylosowanych kombinacji z możliwością sprawdzenia własnych liczb.