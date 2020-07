CRM Berberis MultiMinima to jedna z wersji rozbudowanego systemu do zarządzania przedsiębiorstwem. Podobnie jak Minima jest ona wyposażona w funkcje niezbędne do prowadzenia ewidencji kontrahentów, rejestrowania i planowania działań, tworzenia grup marketingowych, czy wysyłania korespondencji seryjnej.



Program współpracuje z drukarkami fiskalnymi, nowoczesnymi centralami telefonicznymi, programem Skype, a także zawiera wbudowanego klienta poczty e-mail.



Może także funkcjonować w sieci, co oznacza, że osoby pracujące na różnych stanowiskach komputerowych mają dostęp do informacji zapisanych w jednej bazie. Rozwiązanie to doskonale wspiera pracę grupową oraz obieg dokumentów w obrębie firmy. Umożliwia m.in. zlecanie spraw pracownikom odpowiedzialnym za ich wykonanie, przekazywanie działań, archiwizowanie dokumentów, sprawną obsługę korespondencji elektronicznej.



Oprogramowanie Berberis MultiMinima może być zainstalowane, skonfigurowane i uruchomione przez użytkownika we własnym zakresie.