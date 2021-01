Asystent Firma to pakiet narzędzi do prowadzenia firmy, jego atut to wbudowany funkcjonalny CRM do zarządzania danymi kontaktowymi. Posiada możliwość planowania zadań oraz precyzyjne ich monitorowanie, moduł wystawiania faktur, książkę korespondencji, magazyn, zamówienia, dyspozycje wydania. Umożliwia weryfikację: NIP, REGON, PESEL, ISBN, IBAN, e-mail oraz kodów pocztowych.



Pozwala na tworzenie grup oraz własnych tabel do przechowywania danych. Możliwość dodatkowe to: szyfrowanie danych, szybkie wyszukiwanie, rozbudowane dane kontaktowe, możliwość prowadzenia wielu baz danych, wewnętrzny komunikator, obsługa kodowania Unicode, synchronizacja danych poprzez import/export, import z zewnętrznych baz danych oraz z plików CSV, kalkulator odsetkowy itp.



Możliwości:

* rozbudowane dane kontaktowe

* precyzyjne planowanie zadań

* prowadzenie wielu firm

* książka korespondencji

* własny komunikator

* baza kodów pocztowych, imienin, numerów kierunkowych

* szyfrowanie danych własnym kluczem

* prowadzenie historii kontaktów

* dodawanie załączników do firm i osób oraz ich szyfrowanie

* tworzenie kopii bezpieczeństwa

* dziennik logów, administrowanie uprawnieniami

* kursy walut online, kalendarz

* praca bez serwera oraz w sieci LAN (bez serwera)

* możliwość pracy z serwerem MySQL, PostgreSQL, FireBird

* funkcja exportu i importu danych

* statystyki dla użytkowników

* grupy

* historia kontaktów z klientem

* tworzenie własnych tabel z danymi

* obsługa kodowania Unicode

* wydruk adresów na koperty

* synchronizacja danych poprzez import / export

* kalkulator odsetkowy

* pola wymagane



Uwaga!

31-dniowa wersja testowa