Asystent CRM to funkcjonalny program klasy CRM do zarządzania danymi kontaktowymi. Dedykowany jest użytkownikom indywidualnym jak również grupom użytkowników działających w sieci. Potrafi współpracować z serwerem baz danych MySQL, PostgreSQL, FireBird. Posiada możliwość planowania zadań oraz precyzyjne ich monitorowanie. Program wyposażony jest w moduły: dane kontaktowe, książkę korespondencji, planowanie zadań. Umożliwia weryfikację numerów: NIP, REGON, PESEL, ISBN, IBAN oraz kodów pocztowych, e-mail.



Pozwala na tworzenie grup oraz własnych tabel do przechowywania danych. Możliwość szyfrowania danych, szybkie wyszukiwanie czynią ten program bezpiecznym i praktycznym. Dodatkowe zalety CRM-a to rozbudowane dane kontaktowe, możliwość tworzenia wielu baz danych, wewnętrzny komunikator, obsługa kodowania Unicode, synchronizacja danych poprzez import/export, kalkulator odsetkowy itp. Eksport danych do Arkuszy kalkulacyjnych. Polecany jest szczególnie handlowcom, agentom ubezpieczeniowym i innym osobom bezpośrednio pracujących z klientem.



Wybrane możliwości:

* rozbudowane dane kontaktowe

* możliwość prowadzenia wielu firm, zakładanie wielu baz danych

* komunikator, archiwum komunikatora

* baza kodów pocztowych, imienin, numerów kierunkowych

* szyfrowanie danych własnym kluczem

* prowadzenie historii kontaktów

* dodawanie załączników do firm i osób oraz ich szyfrowanie

* tworzenie kopii bezpieczeństwa

* dziennik logów, administrowanie uprawnieniami

* kursy walut online,

* kalendarz

* praca bez serwera oraz w sieci LAN (bez serwera )

* możliwość pracy z serwerem MySQL, PostgreSQL, FireBird

* funkcja exportu i importu danych

* statystyki dla użytkowników

* grupy

* historia kontaktów z klientem

* możliwość tworzenia własnych tabel z danymi

* obsługa kodowania Unicode

* wydruk adresów na koperty

* synchronizacja danych poprzez import / export

* kalkulator odsetkowy

* możliwość definiowania pól wymaganych



Uwaga!

31-dniowa wersja testowa