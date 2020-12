TYPO3 to zaawansowany i bardzo rozbudowany system CMS, który stworzono jako projekt Open Source. Przeznaczony jest przede wszystkim dla zaawansowanych użytkowników, którzy są gotowi na to by poświęcić nieco czasu na jego dokładne poznanie, co jednak zaowocuje nieograniczonymi możliwościami późniejszego wykorzystania.

TYPO3 charakteryzuje modułowość i wszechstronność skryptu, dzięki czemu idealnie spełni swoją rolę w zarządzaniu niewielką stroną jak i dużym portalem. Możliwości systemu rozwijają tysiące rozszerzeń, które instaluje się bez żadnych trudności. W ten sposób można dodawać galerie zdjęć, fora dyskusyjne, sklepy internetowe i wiele innych elementów, które znacznie wzbogacą nasz projekt.

TYPO3 wyróżnia innowacyjny sposób administrowania. W standardowym systemie CMS można przypisać jednego administratora, jednak w TYPO3 innym użytkownikom możemy nadawać różne prawa w tym do pełnego zarządzania treścią strony. Za pomocą CMS zdefiniujemy wiele rodzajów treści jak formularze, tabele, multimedia czy tekst.