TeamDrive to rozbudowane oprogramowanie do synchronizacji danych. Przy użyciu tego programu możemy przenosić pliki i katalogi pomiędzy komputerami pracującymi pod kontrolą systemów Windows, Android, Linux czy Mac. Aplikacja jest niezwykle prosta w obsłudze i z pewnością przypadnie każdemu do gustu.



Program obsługuje proxy, a także prywatne serwery. Oprócz tego posiada zaawansowaną wyszukiwarkę danych oraz umożliwia edycję uprawnień użytkowników, dzięki temu możemy wybierać, która osoba powinna mieć dostęp do wspólnych danych. TeamDrive umożliwia też tworzenie kopii zapasowych wszystkich danych.



Wszystkie dane zabezpieczone są nowoczesnym algorytmem szyfrującym 256 bitowym AES. W tym wypadku nie musimy się martwić o kradzież naszych cennych danych. Korzystając z tego programu możemy tworzyć wspólną pracę / projekt w grupie. Działa to na zasadzie dokumentów w Google Docs, gdzie każdy użytkownik może edytować zmiany w pliku/dokumencie i będą one widoczne dla innych osób, które uruchomiły i modyfikują te same dane.