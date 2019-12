Resilio Sync (wcześniej znany jako BitTorrent Sync) to bezpłatna aplikacja służąca do synchronizacji danych pomiędzy różnymi urządzeniami i komputerami przy użyciu protokołu peer to peer (BitTorrent). P2P jest siecią bezpieczną i co najważniejsze pozwala przesyłać pliki o różnych rozmiarach pomiędzy różnymi urządzeniami i komputerami. Program został przygotowany dla systemów desktopowych: Windows, Mac, Linux, oraz mobilnych: iOS i Android.



Podczas synchronizacji danych, aplikacja dzieli pliki na części i za pomocą specjalnego algorytmu przesyła dane z maksymalną prędkością. Resilio Sync zapewnia pełne bezpieczeństwo danych, ponieważ wszystkie synchronizowane pliki nie lądują na żadnym zewnętrznym serwerze – tak jak jest to w przypadku innych programów działających w chmurze (DropBox, 4Sync, SugarSync itp.).



Oprócz tego pozwala synchronizować dane wyłącznie w jedną stronę, a także wyświetla wszystkie podłączone urządzenia i komputery w specjalnej zakładce „Devices” oraz pokazuje transfer danych wychodzących i przychodzących. Użytkownicy mogą również ustawić nazwę urządzenia, zmienić port oraz maksymalną prędkość wysyłania i pobierania danych (liczonych w kB/s). Resilio Sync współpracuje również bez problemów z serwerami NAS.



