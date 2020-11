TightVNC to program, który pozwala na zdalne zarządzanie komputerem. Dzięki niemu zdalna praca nie będzie problemem, a ponadto zaoszczędzimy na kosztach ewentualnej podróży. Ciekawą nowością jest zwiększona wydajność kompresji, co pozwoli na pracę gdy nie dysponujemy łączem o dużej przepustowości. Program składa się z modułów Server oraz Viewer. TightVNC jest multiplatformowy, co oznacza, że zainstalujemy go zarówno na systemach Windows jak i Linux. Warunkiem jest wcześniejsze zainstalowanie klienta Java.