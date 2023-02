Kompleksowe narzędzie do zdalnego zarządzania komputerami, kompatybilnych z różnymi rodzajami połączeń - RDP, VNC, SSH, S/FTP czy interfejsy internetowe.

Royal TS to idealne oprogramowanie dla inżynierów systemowych i innych specjalistów IT, którzy potrzebują zdalnego dostępu do systemów z różnymi protokołami.

Royal TS usprawnia zdalną prace, dzięki elastycznemu interfejsowi użytkownika i wyjątkowym funkcjom współpracy zespołowej. Jest nie tylko łatwy w użyciu, ale także umożliwia bezpieczne udostępnianie dokumentów wielu użytkownikom.

Oferuje bezpieczne udostępnianie połączenia. Przykładowo pozwala na udostępnianie dokumentu zawierającego tylko połączenia, podczas gdy osobiste dane uwierzytelniające są przechowywane w prywatnym dokumencie chronionym hasłem.

Ponadto, Royal TS może obsługiwać dokumenty otwierane przez wielu użytkowników w tym samym czasie i umożliwia synchronizację zmian w dokumentach bez potrzeby korzystania z zaplecza bazy danych SQL!

Royal TS ściśle integruje się z LastPass i KeePass. Dokumenty utworzone za pomocą tych systemów zarządzania hasłami można otwierać, a zawarte w nich dane uwierzytelniające mogą być używane tak samo, jak zwykłe dane uwierzytelniające Royal TS.

Wersja darmowa posiada ograniczoną funkcjonalność, w tym nawiązywanie połączeń do 10 urządzeń jednocześnie. Wykupując pełną wersję, pozbędziemy się wszelkich ograniczeń.