Remote Utilities Free to rozbudowane oprogramowanie do zdalnego zarządzania komputerami w dowolnej liczbie. Aplikację charakteryzuje zdolność do omijania firewalli oraz wsparcie Active Directory. Podłączywszy się do komputera, uzyskamy nad nim praktycznie nieograniczoną kontrolę włączając podgląd transferu danych, modyfikacji, jakim są poddawane, jak i zarządzanie PC, a wszystko to bez wiedzy użytkownika.

Spośród innych możliwości warto wspomnieć także o blokowaniu myszy, klawiatury. W przypadku, gdy dysponujemy wolniejszym połączeniem, możemy skorzystać z trybu Economode.